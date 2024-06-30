Гендиректор Honor отметил решающую роль конфиденциальности при работе с ИИ

Опубликовано 30 июня 2024, 02:15
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Гендиректор Honor отметил решающую роль конфиденциальности при работе с ИИКонфиденциальность данных имеет решающее значение
В интервью CNBC гендиректор Honor Джордж Чжао подчеркнул исключительную важность защиты пользовательских данных для полноценного внедрения искусственного интеллекта. Он отметил приверженность Honor к обработке ИИ на устройстве, вместо облачных вычислений. Всё ради безопасности.
На фоне анонса ИИ Apple, использующего в отдельных сценариях серверы, Honor продолжает выступать за то, чтобы операции ИИ были ограничены рамками устройства для обеспечения безопасности данных.
На Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае Honor представила новые ИИ-инструменты, включая обнаружение дипфейков.
Чжао признал двойную эволюцию ИИ: облачный, который расширяет возможности ИИ, и персонализированный, где взаимодействие с ИИ становится более "личным" и безопасным.
Готовящийся к выпуску в июле складной телефон Honor Magic V3 обещает "дальнейшее развитие функций искусственного интеллекта" при сохранении внимания к защите конфиденциальности данных.