Гендиректор Honor отметил решающую роль конфиденциальности при работе с ИИ

На фоне анонса ИИ Apple, использующего в отдельных сценариях серверы, Honor продолжает выступать за то, чтобы операции ИИ были ограничены рамками устройства для обеспечения безопасности данных.

На Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае Honor представила новые ИИ-инструменты, включая обнаружение дипфейков.

Чжао признал двойную эволюцию ИИ: облачный, который расширяет возможности ИИ, и персонализированный, где взаимодействие с ИИ становится более "личным" и безопасным.

Готовящийся к выпуску в июле складной телефон Honor Magic V3 обещает "дальнейшее развитие функций искусственного интеллекта" при сохранении внимания к защите конфиденциальности данных.