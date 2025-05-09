Гендиректор Instagram* дал показания в суде о конкуренции с TikTok

Моссери рассказал, что в 2018 году Instagram* терял пользователей из-за TikTok, который в 2019 году вызвал 23% падения времени, проведённого в приложении в США. «Ты либо растешь, либо медленно умираешь», — заявил он, описывая необходимость адаптации. В 2020 году запуск Reels, коротких видео, помог Instagram* восстановить позиции, хотя TikTok все равно остаётся «самым серьёзным конкурентом». Он также отметил, что Threads*, конкурент X, изначально планировался как функция внутри Instagram*, но стал отдельным приложением.

FTC считает, что Meta* использовала стратегию «покупай или уничтожай», чтобы подавить соперников. Моссери настаивает, что Instagram* выиграл от ресурсов Meta*, а рынок социальных сетей остаётся «конкурентным».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена