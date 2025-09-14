Гендиректор издательства People обвинил Google в краже контента для ИИ

Раньше Google обеспечивал до 65% трафика на сайты People, сейчас эта доля упала. Несмотря на рост аудитории и доходов, Вогель подчеркнул, что они не могут «брать наш контент», чтобы «конкурировать с нами».

Другие издатели, как Janice Min из Ankler Media, также критикуют большие IT-компании за «кражу контента». Cloudflare предлагает решения для блокировки т.н. «ИИ-краулеров», но CEO компании Мэттью Принс считает, что законодательство об авторском праве устарело для регулирования ИИ.