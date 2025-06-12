ИИ-версия главы Klarna обучена на его настоящем голосе и «опыте». Она может рассказать об истории компании, её целях, миссии, а главное — выслушать предложения и жалобы от клиентов и партнёров.

После звонка создаётся текстовая расшифровка и краткий итог разговора. Далее информация обрабатывается ИИ и сразу поступает в специальную панель для анализа. Команды разработки Klarna изучают обращения и, как утверждает компания, могут внедрить изменения уже на следующий день.

Редакция The Verge проверила работу линии: ИИ-вариант директора вежливо направляет разговор в сторону улучшения сервиса Klarna, даже если собеседник пытается пошутить.

Позвонить можно по номерам: