Опубликовано 12 июня 2025, 19:071 мин.
Гендиректор Klarna начал принимать звонки от любого желающего — через ИИ-клонаОтвечает робот
Шведская финтех-компания Klarna запустила горячую линию с голосовым ИИ-клоном своего генерального директора Себастьяна Семиятковского. Теперь пользователи в США и Швеции могут позвонить и оставить обратную связь — прямо «директору».
© Klarna
ИИ-версия главы Klarna обучена на его настоящем голосе и «опыте». Она может рассказать об истории компании, её целях, миссии, а главное — выслушать предложения и жалобы от клиентов и партнёров.
После звонка создаётся текстовая расшифровка и краткий итог разговора. Далее информация обрабатывается ИИ и сразу поступает в специальную панель для анализа. Команды разработки Klarna изучают обращения и, как утверждает компания, могут внедрить изменения уже на следующий день.
Редакция The Verge проверила работу линии: ИИ-вариант директора вежливо направляет разговор в сторону улучшения сервиса Klarna, даже если собеседник пытается пошутить.
Позвонить можно по номерам:
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США — +1 424 667 5385
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Швеция — +46 8 525 125 94