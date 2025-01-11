Гендиректор Nvidia предсказал, что IT-отделы будут управлять ИИ вместо людей

Nvidia недавно запустила AI Blueprints, которые позволяют компаниям интегрировать ИИ-агентов в свои системы. Они будут помогать выполнять различные задачи — от административных обязанностей до обслуживания клиентов. Хуанг прогнозирует, что IT-команды должны будут обучать этих агентов, обеспечивая их соответствие «культуре компании» и «конкретным должностным обязанностям».

Некоторые эксперты поддерживают эту идею, прогнозируя, что к 2025 году 30% компаний будут иметь агентов ИИ в качестве «цифровых сотрудников». Однако другие предупреждают, что переход может занять больше времени, пока компании будут оценивать эффективность и надежность этих инструментов.