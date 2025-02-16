Гендиректор OpenAI рассказал, как использует ИИ компании в обычной жизни

Альтман считает, что в будущем ИИ станет еще более полезным. Он прогнозирует появление «агентов» ИИ — умных помощников, способных решать сложные задачи по одной команде. Недавно компания OpenAI выпустила «оператора», который может планировать поездки, бронировать рестораны и заполнять формы. Google и другие технологические гиганты также разрабатывают подобные инструменты ИИ.

Альтман не одинок. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг использует ИИ для составления электронных писем, а глава Microsoft Сатья Наделла полагается на ИИ, чтобы упорядочить свой почтовый ящик. По данным опроса Gallup, многие люди используют ИИ в аналогичных целях, например для брейншторма, обобщения информации и автоматизации «мелких задач».