Гендиректор OpenAI рассказал, как использует ИИ компании в обычной жизни

Опубликовано 16 февраля 2025, 09:451 мин.
Гендиректор OpenAI рассказал, как использует ИИ компании в обычной жизниДля решения простых повседневных задач
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорит, что использует искусственный интеллект для решения базовых задач, таких как обобщение электронных писем и документов. Выступая в подкасте «ReThinking», он признался, что его использование ИИ «довольно простое».
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Альтман считает, что в будущем ИИ станет еще более полезным. Он прогнозирует появление «агентов» ИИ — умных помощников, способных решать сложные задачи по одной команде. Недавно компания OpenAI выпустила «оператора», который может планировать поездки, бронировать рестораны и заполнять формы. Google и другие технологические гиганты также разрабатывают подобные инструменты ИИ.
Альтман не одинок. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг использует ИИ для составления электронных писем, а глава Microsoft Сатья Наделла полагается на ИИ, чтобы упорядочить свой почтовый ящик. По данным опроса Gallup, многие люди используют ИИ в аналогичных целях, например для брейншторма, обобщения информации и автоматизации «мелких задач».