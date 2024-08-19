Гендиректор разработчика ПО Palantir отказался извиняться за работу с военными

Опубликовано 19 августа 2024, 12:00
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Гендиректор разработчика ПО Palantir отказался извиняться за работу с военнымиАлекс Карп твердо уверен в своей правоте
Генеральный директор Palantir Technologies Алекс Карп дал понять, что не намерен извиняться за «неоднозначную» работу компании с военными и правительственными учреждениями, пишут СМИ.
В недавней статье в New York Times Карп ответил на критику, с которой столкнулась компания Palantir в связи с ее сотрудничеством с американскими военными, полицейскими силами и иммиграционной и таможенной службой (ICE) США.
«Я не собираюсь извиняться за то, что защищаю правительство США на границе, защищаю спецназ, возвращаю людей домой», — заявил Карп.
Хотя генеральный директор Palantir редко дает интервью, его высказывания позволяют получить представление о его «политических взглядах», которые так же редко становятся достоянием общественности, отмечают СМИ.