Гендиректор разработчика ПО Palantir отказался извиняться за работу с военными

В недавней статье в New York Times Карп ответил на критику, с которой столкнулась компания Palantir в связи с ее сотрудничеством с американскими военными, полицейскими силами и иммиграционной и таможенной службой (ICE) США.

«Я не собираюсь извиняться за то, что защищаю правительство США на границе, защищаю спецназ, возвращаю людей домой», — заявил Карп.

Хотя генеральный директор Palantir редко дает интервью, его высказывания позволяют получить представление о его «политических взглядах», которые так же редко становятся достоянием общественности, отмечают СМИ.