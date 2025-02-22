Гендиректор скандального стартапа по распознаванию лиц ушёл в отставку

Опубликовано 22 февраля 2025, 05:151 мин.
Гендиректор скандального стартапа по распознаванию лиц ушёл в отставкуClearview AI
Хоан Тон-Тхат, генеральный директор Clearview AI, ушел в отставку, заявив, что в его жизни наступило «время для следующей главы». Он останется в совете директоров компании, но не стал делиться подробностями своего ухода.
Компания, известная своей огромной базой данных распознавания лиц, созданной на основе миллиардов фотографий из Интернета, столкнулась с судебными разбирательствами из-за проблем с конфиденциальностью. Компания предоставляет правоохранительным органам инструменты для идентификации подозреваемых и пропавших людей, но в Европе ее оштрафовали на сумму более 100 миллионов долларов за нарушение законов о защите данных. Компания отказалась выплачивать эти штрафы.
Теперь компанию возглавят два новых генеральных директора — Хэл Ламберт и Ричард Шварц. Оба они имеют тесные связи с республиканской партией США и планируют «воспользоваться новыми возможностями» при администрации Трампа.