Гендиректор скандального стартапа по распознаванию лиц ушёл в отставку

Компания, известная своей огромной базой данных распознавания лиц, созданной на основе миллиардов фотографий из Интернета, столкнулась с судебными разбирательствами из-за проблем с конфиденциальностью. Компания предоставляет правоохранительным органам инструменты для идентификации подозреваемых и пропавших людей, но в Европе ее оштрафовали на сумму более 100 миллионов долларов за нарушение законов о защите данных. Компания отказалась выплачивать эти штрафы.

Теперь компанию возглавят два новых генеральных директора — Хэл Ламберт и Ричард Шварц. Оба они имеют тесные связи с республиканской партией США и планируют «воспользоваться новыми возможностями» при администрации Трампа.