Гендиректор TikTok «мобилизовал» пользователей на борьбу с запретом в США

В своем видеообращении Шоу Чу подчеркнул, что будет продолжать «защищать эту удивительную платформу» и бороться за права пользователей. Он призвал американских пользователей поделиться своим опытом с близкими и сенаторами, подчеркнув потенциальные последствия запрета.

Закон «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» обязывает ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok, передать права собственности американской компании в течение шести месяцев или столкнуться с полным запретом.

Это не первое столкновение TikTok с подобными ограничениями. Ранее компания оспаривала аналогичный запрет, введенный штатом Монтана, и добилась от федерального судьи временной блокировки запрета. Заявление Чу позволяет предположить, что аналогичная судебная борьба будет вестись и против «общенационального запрета».

Генеральный директор утверждает, что запрет не только подавит свободу слова для миллионов американских пользователей, но и даст возможность конкурирующим гигантам социальных сетей.