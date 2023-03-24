Гендиректор TikTok не смог убедить США, что их приложение - не китайское "оружие"

"Американскому народу нужна правда об угрозе, которую TikTok представляет для нашей национальной и личной безопасности", - сказала председатель комитета Кэти Макморрис Роджерс, заключив, что "TikTok - это оружие". По ее словам, TikTok следит за всеми, и Китайская коммунистическая партия может использовать это как инструмент для манипулирования Америкой.

В своих показаниях Чу защищал TikTok, а также заявил, что у американских компаний “не самый лучший послужной список в области конфиденциальности данных". По его словам, вопросы, возникшие у Комитета по поводу TikTok, отражают общеиндустриальные проблемы, которые выходят далеко за рамки одного приложения.

Во время слушаний члены Комитета упоминали различные законопроекты, которые могут заставить TikTok изменить свою работу. Некоторые спросили Чу, обязуется ли TikTok выполнить требования их законопроектов до принятия самих законов. По большей части он уклонялся от ответов.

Как бы то ни было, это далеко не последний “допрос” гендиректора TikTok.