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Гендиректор TikTok уволился на фоне конфликта компании с США
TikTok переживает непростые времена
СМИ сообщили, что гендиректор TikTok Кевин Майер уволился на фоне конфликта компании с США. Ранее Дональд Трамп подписал указ, по которому американцы не смогут вести дела с владельцем приложения. В связи с этим появились слухи о продаже американского подразделения TikTok другой компании, например Microsoft.
Майер указал в письме сотрудникам, что в последние недели он серьёзно задумался о том, что в связи с резкой сменой политической обстановки потребуются корпоративные структурные изменения. «На этом фоне и с тяжёлым сердцем я хотел сообщить всем вам, что я решил уйти из компании», — сообщил бывший гендиректор.
В TikTok к решению Майера отнеслись с уважением. Представители компании отметили, что политическая динамика последних месяцев действительно изменила масштаб роли Кевина.
Место Майера временно займёт генеральный менеджер Ванесса Паппас.