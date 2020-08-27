Гендиректор TikTok уволился на фоне конфликта компании с США

Майер указал в письме сотрудникам, что в последние недели он серьёзно задумался о том, что в связи с резкой сменой политической обстановки потребуются корпоративные структурные изменения. «На этом фоне и с тяжёлым сердцем я хотел сообщить всем вам, что я решил уйти из компании», — сообщил бывший гендиректор.

В TikTok к решению Майера отнеслись с уважением. Представители компании отметили, что политическая динамика последних месяцев действительно изменила масштаб роли Кевина.

Место Майера временно займёт генеральный менеджер Ванесса Паппас.