Гендиректор TikTok всеми силами пытается отбелить репутацию приложения

В отличие от других приложений, созданных на основе социальных сетей, Чу утверждает, что алгоритмы машинного обучения TikTok позволяют любому талантливому человеку быть услышанным и иметь шанс на успех. Он также говорил о предпринимательстве, искусственном интеллекте и связи общества с социальными сетями. Однако интервью подверглось критике за отсутствие содержательных вопросов и последующих действий.

Чу уже несколько недель ведет кампанию по предотвращению запрета TikTok в США. Во время слушаний в Конгрессе законодатели задавали ему вопросы на такие темы, как конфиденциальность данных, дезинформация и цензура.