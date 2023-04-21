Гендиректор TikTok всеми силами пытается отбелить репутацию приложения

Гендиректор TikTok всеми силами пытается отбелить репутацию приложенияГоворя о его пользе всему миру
Генеральный директор TikTok Шу Зи Чу дал свое первое интервью после слушаний в Конгрессе США в марте. Выступая на конференции TED, Чу обсудил критику, с которой столкнулся TikTok, и объяснил, чем приложение полезно для общества.
В отличие от других приложений, созданных на основе социальных сетей, Чу утверждает, что алгоритмы машинного обучения TikTok позволяют любому талантливому человеку быть услышанным и иметь шанс на успех. Он также говорил о предпринимательстве, искусственном интеллекте и связи общества с социальными сетями. Однако интервью подверглось критике за отсутствие содержательных вопросов и последующих действий.
Чу уже несколько недель ведет кампанию по предотвращению запрета TikTok в США. Во время слушаний в Конгрессе законодатели задавали ему вопросы на такие темы, как конфиденциальность данных, дезинформация и цензура.