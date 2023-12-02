Гендиректор X (Twitter) похвалил матерные слова Илона Маска в сторону ушедших компаний

Однако этот шаг (внезапно) не смог остановить значительный отток рекламодателей, что усугубило финансовые проблемы X. Спорное поведение Маска в сети уже вызвало отказ таких крупных брендов, как IBM и Apple, опасающихся ассоциироваться с противоречивым контентом на платформе.

Несмотря на внутренние документы, намекающие на потенциальные потери до 75 миллионов долларов в доходах от рекламы, Маск переложил вину на рекламодателей, заявив, что их бойкот может «убить компанию». Рекламодатели остались непоколебимы: несколько крупных маркетинговых агентств заявили, что бренды решительно отказываются от рекламы.

Некогда ведущую платформу теперь ждет неопределенное будущее.