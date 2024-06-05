Гендиректор Zoom предложил создавать ИИ-двойников для созвонов

В интервью The Verge Юань рассказал о своих планах по превращению Zoom в «компанию, ориентированную на ИИ», использующую его для автоматизации задач и сокращения участия человека в повседневной работе.

Юань предлагает, чтобы пользовательские большие языковые модели (LLM) имитировали каждого человека, позволяя его цифровому двойнику присоединяться к совещаниям и участвовать в процессах принятия решений. Несмотря на скептическое отношение экспертов в области ИИ к осуществимости и эффективности такого подхода, Юань по-прежнему уверен в будущем потенциале технологий ИИ.

Однако опасения по поводу конфиденциальности, безопасности и практической целесообразности внедрения такой системы остаются. Хотя видение Юаня может представлять собой футуристическую концепцию, ее реализация зависит от прогресса и решения связанных с ними проблем.