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Приложения
Опубликовано 05 июня 2024, 19:56
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Гендиректор Zoom предложил создавать ИИ-двойников для созвонов

На совещаниях в том числе
Генеральный директор Zoom Эрик Юань представил будущее, в котором цифровые двойники, управляемые искусственным интеллектом, будут представлять людей на совещаниях, позволяя им участвовать в них удаленно.
Гендиректор Zoom предложил создавать ИИ-двойников для созвонов
© Ferra

В интервью The Verge Юань рассказал о своих планах по превращению Zoom в «компанию, ориентированную на ИИ», использующую его для автоматизации задач и сокращения участия человека в повседневной работе.

Юань предлагает, чтобы пользовательские большие языковые модели (LLM) имитировали каждого человека, позволяя его цифровому двойнику присоединяться к совещаниям и участвовать в процессах принятия решений. Несмотря на скептическое отношение экспертов в области ИИ к осуществимости и эффективности такого подхода, Юань по-прежнему уверен в будущем потенциале технологий ИИ.

Однако опасения по поводу конфиденциальности, безопасности и практической целесообразности внедрения такой системы остаются. Хотя видение Юаня может представлять собой футуристическую концепцию, ее реализация зависит от прогресса и решения связанных с ними проблем.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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