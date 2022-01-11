Гендиректором защищённого мессенджера Signal стал сооснователь WhatsApp

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Гендиректором защищённого мессенджера Signal стал сооснователь WhatsAppВременно
Создатель мессенджера Signal, делающего акцент на конфиденциальности и безопасности, Мокси Марлинспайк (Moxie Marlinspike) сообщил, что уходит с поста гендиректора. Вместо него этим будет временно заниматься сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton).
Марлинспайк написал, что наступил новый год, и он решил, что сейчас хорошее время, чтобы уйти с поста генерального директора Signal. Мужчина занимался Signal почти десять лет, но в последнее время перестал участвовать в разработке. Он считает, что его решение станет «важным шагом для расширения успеха Signal».
При этом Марлинспайк останется в совете директоров мессенджера и поможет компании найти нового гендиректора. Пока идут поиски, место главы временно займёт Эктон, который также является членом Signal Foundation.
Источник: Moxie Marlinspike