Twitter случайно опубликовал рекламу с критикой и насмешками над Илоном Маском во главе компании

Twitter случайно опубликовал рекламу с критикой и насмешками над Илоном Маском во главе компанииИ платформы в целом
Генеральный директор Линда Яккарино (Linda Yaccarino) X (бывший Twitter) представила видеорекламу платформы, в которой рассказывается о ее возможностях. Однако пользователи заметили критические твиты, скрытые среди прокручиваемых сообщений в ролике, которые сообщали о разочаровании недавними изменениями в Twitter под руководством Илона Маска.
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В некоторых твитах, показанных в рекламе, выражалась обеспокоенность снижением качества работы Twitter, приводились проблемы с алгоритмом временной шкалы и противоречия, связанные с деятельностью Маска. Яккарино удалила свой первоначальный твит с рекламой и разместила измененную версию, уже без спорных твитов.
Сообщество Twitter дополнительно раскритиковало ролик за удаление критических твитов и включение не относящегося к ним контента.