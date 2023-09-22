Twitter случайно опубликовал рекламу с критикой и насмешками над Илоном Маском во главе компании

И платформы в целом

Генеральный директор Линда Яккарино (Linda Yaccarino) X (бывший Twitter) представила видеорекламу платформы, в которой рассказывается о ее возможностях. Однако пользователи заметили критические твиты, скрытые среди прокручиваемых сообщений в ролике, которые сообщали о разочаровании недавними изменениями в Twitter под руководством Илона Маска.