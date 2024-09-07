Генераторы порно и инструменты для мошенничества: что нашли в магазине ИИ ChatGPT

Магазин GPT Store, запущенный девять месяцев назад, позволяет пользователям создавать и распространять персонализированные версии ChatGPT. Однако, по имеющимся данным, некоторые GPT, в том числе предлагающие порнографический контент и пособия по мошенничеству, хоть и нарушают правила OpenAI, но присутствуют в магазине.

Несмотря на усилия по устранению нарушений политики с помощью автоматизированных систем, человеческих сил и сообщений пользователей, проблемные GPT продолжают существовать в магазине.