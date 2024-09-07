Генераторы порно и инструменты для мошенничества: что нашли в магазине ИИ ChatGPT

Опубликовано 07 сентября 2024, 10:301 мин.
Генераторы порно и инструменты для мошенничества: что нашли в магазине ИИ ChatGPTOpenAI сталкивается с проблемами модерации
В результате расследования, проведенного Gizmodo, выяснилось, что более 100 пользовательских GPT, доступных в магазине GPT Store OpenAI, нарушают контентную политику компании. Среди этих нарушений — распространение откровенных материалов, инструменты для мошенничества, а также непроверенные медицинские и юридические консультации.
Магазин GPT Store, запущенный девять месяцев назад, позволяет пользователям создавать и распространять персонализированные версии ChatGPT. Однако, по имеющимся данным, некоторые GPT, в том числе предлагающие порнографический контент и пособия по мошенничеству, хоть и нарушают правила OpenAI, но присутствуют в магазине.
Несмотря на усилия по устранению нарушений политики с помощью автоматизированных систем, человеческих сил и сообщений пользователей, проблемные GPT продолжают существовать в магазине.