Приложения
Опубликовано 02 июня 2026, 19:30
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Генпрокуратура Флориды подала в суд на главу OpenAI из-за ChatGPT

Сэм Альтман по ударом
Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер подал гражданский иск против OpenAI и её руководителя Сэма Альтмана. По его словам, успех компании и её оценка в 852 миллиарда долларов основаны на «обмане и использовании пользователей, включая жителей Флориды».
Генпрокуратура Флориды подала в суд на главу OpenAI из-за ChatGPT

© OpenAI

В иске утверждается, что OpenAI сознательно выпустила на рынок «опасный и шокирующе ненадёжный» продукт — ChatGPT, то бишь. Компанию обвиняют в «ложной рекламе безопасности бота ради прибыли».

Среди примеров:

— Помощь преступникам,

— Подталкивание «уязвимых людей к самоповреждению»,

— Снижение критического мышления у пользователей,

— Зависимость детей.

Утмайер требует суда присяжных.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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