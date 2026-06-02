Генпрокуратура Флориды подала в суд на главу OpenAI из-за ChatGPT

Опубликовано 02 июня 2026, 19:301 мин.
Генпрокуратура Флориды подала в суд на главу OpenAI из-за ChatGPTСэм Альтман по ударом
Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер подал гражданский иск против OpenAI и её руководителя Сэма Альтмана. По его словам, успех компании и её оценка в 852 миллиарда долларов основаны на «обмане и использовании пользователей, включая жителей Флориды».
© OpenAI
В иске утверждается, что OpenAI сознательно выпустила на рынок «опасный и шокирующе ненадёжный» продукт — ChatGPT, то бишь. Компанию обвиняют в «ложной рекламе безопасности бота ради прибыли».
Среди примеров:
— Помощь преступникам,
— Подталкивание «уязвимых людей к самоповреждению»,
— Снижение критического мышления у пользователей,
— Зависимость детей.
Утмайер требует суда присяжных.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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