Генпрокуратура Флориды подала в суд на главу OpenAI из-за ChatGPT

Сэм Альтман по ударом

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер подал гражданский иск против OpenAI и её руководителя Сэма Альтмана. По его словам, успех компании и её оценка в 852 миллиарда долларов основаны на «обмане и использовании пользователей, включая жителей Флориды».