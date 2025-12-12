Генпрокуроры США потребовали устранить «бредовые ответы» чатботов

Опубликовано 12 декабря 2025, 18:451 мин.
Генпрокуроры США потребовали устранить «бредовые ответы» чатботовОт крупных ИИ-компаний
Группа генеральных прокуроров из разных штатов США направила письмо крупнейшим компаниям, работающим с искусственным интеллектом, включая Microsoft, OpenAI, Google и ещё десяток других. В письме они требуют исправить случаи «бредовых» или «психологически опасных» ответов чатботов.
© Ferra.ru
Поводом стали несколько инцидентов, связанных с психическим здоровьем пользователей. В ряде случаев сообщения ИИ-моделей якобы способствовали ухудшению состояния людей.
В письме компании призывают ввести дополнительные меры безопасности. Среди них — независимые проверки больших языковых моделей, которые должны выявлять склонность к «опасным или поддерживающим иллюзии» высказываниям. Эксперты со стороны, включая учёных и общественные организации, должны иметь возможность тестировать системы до их выпуска и открыто публиковать результаты.
Генпрокуроры также предлагают относиться к инцидентам, связанным с «психическим здоровьем», так же серьёзно, «как к утечкам данных». То есть сс чёткими правилами уведомлений и сроками реакции.