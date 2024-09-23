Германия отследила пользователя браузера Tor. Разработчики обвинили его самого

Однако разработчики Tor защищают целостность сети, утверждая, что арестованный под ником «Андрес Джи» нарушил свою анонимность, используя устаревшее ПО, в частности приложение для обмена сообщениями Ricochet, в котором отсутствовали средства «защиты» стражей. В данном контексте под «стражем» подразумевается начальный узел входа в сеть Tor, который может быть использован для сбора информации о пользователе.

Павел Зонефф, директор по связям с общественностью Tor, подчеркнул, что заявления о небезопасности сети «не имеют под собой оснований», указав, что взлом произошел из-за ошибки пользователя, а не из-за недостатков самой Tor.