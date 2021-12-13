Германия предложила ужесточить контроль над Telegram

По словам главы МВД, «мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете». Она также напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило против Telegram два дела, но мессенджер это проигнорировал. Глава МВД отметила, что «федеральное правительство не допустит такого».

Она предупредила, что публичные Telegram-каналы будут подпадать правила регулирования социальных сетей Facebook и Twitter. По закону, мессенджер должен будет удалять «заведомо наказуемый контент» в течение 24 часов, а незаконный контент в течение семи дней.