Гиганты соцсетей получили $11 миллиардов от «детей», что вызвало призывы к регулированию

Исследование тщательно оценивает доходы платформ, учитывая демографические данные пользователей, время, проведенное на каждой платформе, и данные о доходах от рекламы. Полученные результаты поражают и вызывают беспокойство:

YouTube: зарабатывает больше всех среди пользователей младше 12 лет, получая 959,1 миллиона долларов.

Одна запрещенная в РФ соцсеть заняла первое место в возрастной группе 13−17 лет с доходом в 4 миллиарда долларов, за ним следует TikTok с доходом в 2 миллиарда долларов.

Snapchat: В значительной степени полагается на молодую аудиторию: 41% доходов от рекламы поступает от пользователей младше 18 лет.

Эти цифры наглядно иллюстрируют огромный финансовый стимул для платформ удерживать молодых пользователей, невзирая на потенциальное воздействие на их психическое здоровье и благополучие.

Призывы к ужесточению регулирования набирают обороты по мере того, как растет обеспокоенность психическим здоровьем молодежи и ролью социальных сетей в усугублении таких проблем, как депрессия, тревожность и неправильное питание.