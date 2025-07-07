Гик запустил Windows 95 на PlayStation 2

MetraByte потратил десятки часов на настройку. Сначала он пытался использовать DOSBox, но после 47 неудачных попыток перешёл на другой эмулятор — Bochs. Даже с ним возникло множество проблем: ошибки при загрузке, потерянные файлы, проблемы с настройкой дисков и драйверов. Но в итоге установка Windows 95 всё же удалась — заняла около 14 часов.

Система запустилась, и MetraByte даже смог открыть стандартное приложение «Paint». Однако полноценного управления не было — мышь подключить не удалось. Попытки запустить Doom оказались безуспешными: игра не стартовала ни при каком варианте настройки.