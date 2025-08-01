С апреля количество пользователей выросло на 5 миллионов. Однако компания не раскрывает, сколько людей пользуются Copilot ежедневно или ежемесячно — скорее всего, этих людей значительно меньше.

Сейчас Copilot используют 90% компаний из списка Fortune 100, а число корпоративных клиентов за последний квартал выросло на 75%. По словам Наделлы, сегодня GitHub Copilot приносит больше дохода, чем весь GitHub в 2018 году, когда Microsoft купила его.

Хотя такие инструменты пока не так популярны, как чат-боты вроде ChatGPT, интерес к ним активно растёт — особенно среди программистов и крупных компаний, пишут эксперты.