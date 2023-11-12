GitHub улучшил свою нейросеть, или почему программистам стало легче

Copilot Chat использует естественный язык как универсальный инструмент программирования, объясняя сложные концепции, предлагая код и помогая в отладке. Теперь разработчики могут общаться с ИИ по поводу конкретных строк кода непосредственно в среде разработки.

Инновационная функция также распространяется на мобильное приложение GitHub и IDE JetBrains. Будущие обновления включают «слэш-команды и контекстные переменные» для Copilot и расширенную версию для корпоративных пользователей. Генеральный директор GitHub считает Copilot будущим разработки программного обеспечения, делающим искусственный интеллект неотъемлемой частью жизненного цикла разработчика.