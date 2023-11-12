GitHub улучшил свою нейросеть, или почему программистам стало легче

GitHub улучшил свою нейросеть, или почему программистам стало легчеИ они все еще получают много денег
GitHub, работающий на базе GPT-4, намерен изменить процесс кодирования, выпустив в декабре GitHub Copilot Chat. Этот «инструмент подсказки и генерации кода», легко интегрируемый в github.com, «переосмыслит» взаимодействие разработчиков с кодом, предлагая в реальном времени советы, резюме и анализ.
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Copilot Chat использует естественный язык как универсальный инструмент программирования, объясняя сложные концепции, предлагая код и помогая в отладке. Теперь разработчики могут общаться с ИИ по поводу конкретных строк кода непосредственно в среде разработки.
Инновационная функция также распространяется на мобильное приложение GitHub и IDE JetBrains. Будущие обновления включают «слэш-команды и контекстные переменные» для Copilot и расширенную версию для корпоративных пользователей. Генеральный директор GitHub считает Copilot будущим разработки программного обеспечения, делающим искусственный интеллект неотъемлемой частью жизненного цикла разработчика.