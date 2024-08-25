Глава Amazon: ИИ сэкономил нам 4500 лет работы разработчиков

Опубликовано 25 августа 2024, 15:56
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Глава Amazon: ИИ сэкономил нам 4500 лет работы разработчиковЭнди Джасси подчеркивает влияние Amazon Q
В четверг генеральный директор Amazon Энди Джасси вышел на связь в Twitter (X) и раскрыл пользу Amazon Q, инструмента компании, работающего на основе ИИ и предназначенного для программистов. По словам Джасси, Amazon Q сэкономил компании 4 500 лет работы разработчиков и принес еще 260 миллионов долларов ежегодного прироста эффективности за счет повышения безопасности и снижения затрат на инфраструктуру.
Джасси подробно рассказал о том, что Amazon Q сыграл важную роль в автоматизации проверки кода. Он подчеркнул, что это достижение демонстрирует, как крупные предприятия могут значительно улучшить процессы разработки программного обеспечения с помощью «таких передовых инструментов».
В своем недавнем письме акционерам и документах, опубликованных в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Джасси подчеркнул способность Amazon Q ускорять переход от устаревших версий Java к новым, более безопасным, и намекнул на будущее расширение поддержки «преобразования кода .NET».
Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
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