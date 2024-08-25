Глава Amazon: ИИ сэкономил нам 4500 лет работы разработчиков

Джасси подробно рассказал о том, что Amazon Q сыграл важную роль в автоматизации проверки кода. Он подчеркнул, что это достижение демонстрирует, как крупные предприятия могут значительно улучшить процессы разработки программного обеспечения с помощью «таких передовых инструментов».

В своем недавнем письме акционерам и документах, опубликованных в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Джасси подчеркнул способность Amazon Q ускорять переход от устаревших версий Java к новым, более безопасным, и намекнул на будущее расширение поддержки «преобразования кода .NET».