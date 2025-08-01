Глава Amazon предложил добавить рекламу в разговоры с голосовым помощником Alexa+

По словам Джесси, Alexa+ уже используется миллионами клиентов и становится всё более «естественным» в общении благодаря ИИ. Он считает, что в будущем можно будет показывать рекламу прямо в разговоре. По его словам, это поможет пользователям «находить новые товары и принесёт компании дополнительную прибыль».

Раньше реклама в Alexa появлялась редко — например, в виде баннеров на экране Echo Show между песнями. Но идея вставлять рекламу прямо в диалог с ИИ — новый и довольно «опасный» шаг.