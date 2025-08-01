Опубликовано 01 августа 2025, 17:331 мин.
Глава Amazon предложил добавить рекламу в разговоры с голосовым помощником Alexa+Капитализм
Генеральный директор Amazon Энди Джесси заявил, что компания планирует показывать рекламу прямо во время общения пользователей с голосовым помощником Alexa+. Об этом он сообщил во время отчёта о доходах за второй квартал 2025 года.
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По словам Джесси, Alexa+ уже используется миллионами клиентов и становится всё более «естественным» в общении благодаря ИИ. Он считает, что в будущем можно будет показывать рекламу прямо в разговоре. По его словам, это поможет пользователям «находить новые товары и принесёт компании дополнительную прибыль».
Раньше реклама в Alexa появлялась редко — например, в виде баннеров на экране Echo Show между песнями. Но идея вставлять рекламу прямо в диалог с ИИ — новый и довольно «опасный» шаг.