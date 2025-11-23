Глава AMD Лиза Су назвала страхи перед ИИ-пузырем «преувеличенными»

В интервью она заявила, что не верит в приближение ИИ-пузыря. По её словам, скептики «слишком узко» смотрят на ситуацию и «недооценивают» потенциал новых технологий. Су считает, что те, кто «решается» на смелые инвестиции, уже получают выгоду — растёт и стоимость акций, и доля на рынке. А разработка практических ИИ-приложений, уверена она, лишь начинается.

Вот только для таких «рискованных, но перспективных» решений крупным компаниям, включая AMD, приходится участвовать в сложных финансовых схемах, пишут СМИ. Например, чтобы заключить крупную сделку по поставке чипов с OpenAI, Су согласилась предоставить компании варранты — право купить до 10% акций AMD по сниженной цене.