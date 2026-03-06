Глава Anthropic обвинил создателей ChatGPT во лжи из-за контракта с Пентагоном

Ранее Anthropic вела переговоры с Минобороны о расширении сотрудничества. У компании уже есть контракт на 200 миллионов долларов. Однако она отказалась подписывать новое соглашение без чётких гарантий, что её технологии не будут использоваться для массового слежения внутри страны или создания автономного оружия.

В итоге Пентагон заключил контракт с OpenAI. Сэм Альтман заявил, что в договоре также прописаны ограничения и что технологии будут применяться только в рамках закона. Амодеи усомнился в этих словах.

Его насторожила формулировка о «любом законном использовании». Критики отмечают, что законы могут меняться, и то, что запрещено сегодня, может стать разрешённым завтра.