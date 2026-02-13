Глава безопасности ИИ-компании Anthropic уволился с «пафосным» письмом о конце света

Шарма проработал в компании несколько лет и изучал, как искусственный интеллект влияет на человечность. В своём посте в соцсети X он признался, что ему было трудно следовать собственным принципам внутри организации. По его словам, ценности часто отходят на второй план под давлением конкуренции.

После пафосного вступления он объявил, что уезжает в Великобританию и планирует изучать поэзию и посвятить себя «искусству смелой речи».

Шарма — не первый, кто покинул Anthropic в последнее время. Ушли ещё несколько инженеров и исследователей. Но, в отличие от коллеги, они остались работать в сфере ИИ.

Перегорел.