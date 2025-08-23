Глава Coinbase уволил инженеров за отказ использовать ИИ

Когда инженеры предупредили Армстронга, что освоение ИИ займет месяцы, он был «удивлен» и сразу потребовал, чтобы все зарегистрировались и начали работать с ИИ хотя бы на базовом уровне в течение недели. Армстронг даже назначил созвон, чтобы обсудить с теми, кто не успел начать ими пользоваться.

На встрече некоторые сотрудники объяснили задержку, например, из-за отпуска, и остались на работе. Те же, кто не дал разумного объяснения, были уволены. Армстронг признал, что подход был строгим, и многим он не понравился.