Приложения
Опубликовано 03 июля 2026, 18:52
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Глава ЦРУ сравнил новейший ИИ с ядерным оружием

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, мол, самые мощные модели ИИ по своему значению «сопоставимы с ядерным оружием». Эти слова прозучали на конференции AWS в Вашингтоне в защиту жёсткой политики администрации Трампа в отношении контроля ИИ.
Глава ЦРУ сравнил новейший ИИ с ядерным оружием

© Ferra.ru

Рэтклифф сказал, что их возможности можно назвать «цифровым ядерным оружием» — и это не преувеличение. Он заявил, что контроль над новыми технологиями — его главный приоритет наряду с Китаем.

Глава ЦРУ также обвинил противников США в попытках украсть и использовать американские разработки в своих интересах.

На той же конференции Amazon Web Services объявила о выделении 1 миллиарда долларов кредитов для разведывательных служб США и запуске закрытого облачного сервиса для оборонных подрядчиков.

Источник:japantimes
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Ядерное оружие
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#ЦРУ
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#мнение
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