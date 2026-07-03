Глава ЦРУ сравнил новейший ИИ с ядерным оружием

Рэтклифф сказал, что их возможности можно назвать «цифровым ядерным оружием» — и это не преувеличение. Он заявил, что контроль над новыми технологиями — его главный приоритет наряду с Китаем.

Глава ЦРУ также обвинил противников США в попытках украсть и использовать американские разработки в своих интересах.

На той же конференции Amazon Web Services объявила о выделении 1 миллиарда долларов кредитов для разведывательных служб США и запуске закрытого облачного сервиса для оборонных подрядчиков.