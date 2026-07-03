Глава ЦРУ сравнил новейший ИИ с ядерным оружием

Опубликовано 03 июля 2026, 18:521 мин.
Глава ЦРУ сравнил новейший ИИ с ядерным оружиемСогласны?
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, мол, самые мощные модели ИИ по своему значению «сопоставимы с ядерным оружием». Эти слова прозучали на конференции AWS в Вашингтоне в защиту жёсткой политики администрации Трампа в отношении контроля ИИ.
© Ferra.ru
Рэтклифф сказал, что их возможности можно назвать «цифровым ядерным оружием» — и это не преувеличение. Он заявил, что контроль над новыми технологиями — его главный приоритет наряду с Китаем.
Глава ЦРУ также обвинил противников США в попытках украсть и использовать американские разработки в своих интересах.
На той же конференции Amazon Web Services объявила о выделении 1 миллиарда долларов кредитов для разведывательных служб США и запуске закрытого облачного сервиса для оборонных подрядчиков.
Источник:japantimes
Автор:Максим Многословный
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