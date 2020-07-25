Глава Epic Games обвинил Apple и Google в монополии на рынке приложений

Apple App Store Суини назвал «абсолютной монополией», а контроль Google над Android, по его мнению, «душит конкурирующие магазины». Сейчас комиссия на покупки в приложениях, которые размещены в магазинах двух компаний, составляет 30%. Суини считает, что такой размер неоправданно большой.

Проблема в том, что пользователи iPhone должны оплачивать цифровые товары через платёжную систему Apple Store. Google тоже обязывает разработчиков использовать свои сервисы.

«Если бы каждый разработчик мог самостоятельно принимать платежи, избегая 30% комиссий от Apple и Google, мы могли бы передать экономию нашим потребителям и в конечном счёте пользователи участвовали бы в более выгодных сделках», ― заявил Суини.

Дуров ранее отметил, что Google и Apple посредством комиссий занимаются практически сбором «налогов» со всего человечества.