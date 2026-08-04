Приложения
Опубликовано 04 августа 2026, 22:35
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Глава Hugging Face объяснил преимущество Китая в «Гонке вооружений ИИ»

Благодаря открытым моделям
Генеральный директор Hugging Face, крупнейшей платформы-библиотеки ИИ-моделей, Клеман Деланг заявил, что Китай лидирует в разработке ИИ-моделей. По его словам, уже к концу этого или следующего года китайские разработчики могут догнать американские компании и в самых передовых технологиях.
Глава Hugging Face объяснил преимущество Китая в «Гонке вооружений ИИ»

© Ferra.ru

Причина успеха Китая в открытости и активном обмене наработками между исследователями. В то же время американские компании, по мнению Деланга, «работают изолированно».

Деланг также прокомментировал недавний инцидент, когда ИИ-агенты OpenAI взломали платформу Hugging Face. Он объяснил это «техническими ошибками», а не «уязвимостью». Более того, его команда использовала китайскую открытую модель, чтобы устранить последствия атаки.

Источник:cnbc
Автор:Максим Многословный
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#искусственный интеллект
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#сша
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