Глава Hugging Face объяснил преимущество Китая в «Гонке вооружений ИИ»

Причина успеха Китая в открытости и активном обмене наработками между исследователями. В то же время американские компании, по мнению Деланга, «работают изолированно».

Деланг также прокомментировал недавний инцидент, когда ИИ-агенты OpenAI взломали платформу Hugging Face. Он объяснил это «техническими ошибками», а не «уязвимостью». Более того, его команда использовала китайскую открытую модель, чтобы устранить последствия атаки.