Опубликовано 04 августа 2026, 22:351 мин.
Глава Hugging Face объяснил преимущество Китая в «Гонке вооружений ИИ»Благодаря открытым моделям
Генеральный директор Hugging Face, крупнейшей платформы-библиотеки ИИ-моделей, Клеман Деланг заявил, что Китай лидирует в разработке ИИ-моделей. По его словам, уже к концу этого или следующего года китайские разработчики могут догнать американские компании и в самых передовых технологиях.
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Причина успеха Китая в открытости и активном обмене наработками между исследователями. В то же время американские компании, по мнению Деланга, «работают изолированно».
Деланг также прокомментировал недавний инцидент, когда ИИ-агенты OpenAI взломали платформу Hugging Face. Он объяснил это «техническими ошибками», а не «уязвимостью». Более того, его команда использовала китайскую открытую модель, чтобы устранить последствия атаки.
Источник:cnbc
Автор:Максим Многословный
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