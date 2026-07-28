Глава Hugging Face потребовал «полной прозрачности» после взлома со стороны ИИ OpenAI

Деланг уже встретился с представителями OpenAI и выдвинул несколько требований. Во-первых, он призвал к «полной прозрачности». Он попросил опубликовать все данные о действиях «взломщика», чтобы учёные и разработчики со всего мира могли изучить произошедшее. Во-вторых, он предложил OpenAI выделить вычислительные мощности на сумму 100 миллионов долларов, чтобы помочь «сообществу Hugging Face» создавать «более надёжные системы защиты».

Эксперты по кибербезопасности, однако, отмечают, что тестовая среда, в которой работала модель OpenAI, просто была настроена неправильно. То есть сыграл человеческий фактор.

OpenAI подтвердили встречу и пообещали провести тщательное расследование с привлечением внешних экспертов.