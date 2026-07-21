Приложения
Опубликовано 21 июля 2026, 21:36
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Глава ИИ-инфраструктуры китайской XPeng ушел в OpenAI

XPeng потеряла ещё одного ключевого сотрудника
Китайский автопроизводитель XPeng теряет ещё одного ключевого сотрудника, пишет издание Leiphone. Руководитель отдела ИИ-инфраструктуры Лу Сыюань якобы готовится перейти в американскую OpenAI.
Глава ИИ-инфраструктуры китайской XPeng ушел в OpenAI

© XPeng

Там он будет заниматься разработкой систем, которые управляют физическими роботами, а не просто обрабатывают текст или изображения.

Лу Сыюань руководил командой из примерно 200 человек и отвечал за техническую базу, на которой работают автопилоты XPeng. В его обязанности входило всё: от настройки вычислительных кластеров и обучения нейросетей до оптимизации программ для бортовых компьютеров машин.

Ранее XPeng покинули глава робототехнического направления Ми Лянчуань и бывший руководитель отдела автопилота Ли Линьюнь.

Источник:eletric-vehicles
Автор:Максим Многословный
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