Глава ИИ-инфраструктуры китайской XPeng ушел в OpenAI

Там он будет заниматься разработкой систем, которые управляют физическими роботами, а не просто обрабатывают текст или изображения.

Лу Сыюань руководил командой из примерно 200 человек и отвечал за техническую базу, на которой работают автопилоты XPeng. В его обязанности входило всё: от настройки вычислительных кластеров и обучения нейросетей до оптимизации программ для бортовых компьютеров машин.

Ранее XPeng покинули глава робототехнического направления Ми Лянчуань и бывший руководитель отдела автопилота Ли Линьюнь.