Глава ИИ-инфраструктуры китайской XPeng ушел в OpenAI

Опубликовано 21 июля 2026, 21:361 мин.
Глава ИИ-инфраструктуры китайской XPeng ушел в OpenAIXPeng потеряла ещё одного ключевого сотрудника
Китайский автопроизводитель XPeng теряет ещё одного ключевого сотрудника, пишет издание Leiphone. Руководитель отдела ИИ-инфраструктуры Лу Сыюань якобы готовится перейти в американскую OpenAI.
© XPeng
Там он будет заниматься разработкой систем, которые управляют физическими роботами, а не просто обрабатывают текст или изображения.
Лу Сыюань руководил командой из примерно 200 человек и отвечал за техническую базу, на которой работают автопилоты XPeng. В его обязанности входило всё: от настройки вычислительных кластеров и обучения нейросетей до оптимизации программ для бортовых компьютеров машин.
Ранее XPeng покинули глава робототехнического направления Ми Лянчуань и бывший руководитель отдела автопилота Ли Линьюнь.
Источник:eletric-vehicles
Автор:Максим Многословный
Теги: