Никки Санторо, главный операционный директор IMDb с 2021 года, займет пост генерального директора. Она станет не только первой женщиной на этом посту, но и всего лишь вторым генеральным директором в истории компании.

Санторо пришла в IMDb в 2016 году и сыграла ключевую роль в расширении базы данных и улучшении IMDbPro, премиум-сервиса. До IMDb она занимала руководящие должности в Amazon, Microsoft и The Weather Channel.