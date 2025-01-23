Опубликовано 23 января 2025, 00:001 мин.
Глава IMDb — аналога «Кинопоиска» — сменился впервые за 35 летНовым генеральным директором назначена Никки Санторо
IMDb, популярная база данных фильмов и телепередач, принадлежащая Amazon, объявила о серьезных изменениях в руководстве. Основатель компании Кол Нидхэм, создавший платформу в 1990 году, покидает пост генерального директора после 35 лет работы. Теперь он будет исполнять обязанности председателя совета директоров.
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Никки Санторо, главный операционный директор IMDb с 2021 года, займет пост генерального директора. Она станет не только первой женщиной на этом посту, но и всего лишь вторым генеральным директором в истории компании.
Санторо пришла в IMDb в 2016 году и сыграла ключевую роль в расширении базы данных и улучшении IMDbPro, премиум-сервиса. До IMDb она занимала руководящие должности в Amazon, Microsoft и The Weather Channel.