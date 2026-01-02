Глава Instagram*: из-за ИИ вам больше нельзя верить своим глазам

Опубликовано 02 января 2026, 09:001 мин.
Глава Instagram*: из-за ИИ вам больше нельзя верить своим глазамНаступает эра поддельного контента
Глава Instagram* Адам Моссери заявил, что мы вступаем в «эпоху», когда отличить настоящее фото или видео от созданного ИИ почти невозможно. Раньше можно было доверять снимкам как доказательству реальных событий, но теперь это ушло в прошлое.
По его словам, в мире, где ИИ генерирует «безупречные изображения», сигналом правды становится «сырость» — неидеальные, размытые кадры из повседневной жизни, которые люди чаще отправляют в личных сообщениях. Однако скоро ИИ научится подделывать и эту «несовершенную эстетику».
Моссери считает, что в будущем людям придётся по умолчанию сомневаться в том, что они видят, и больше доверять не картинке, а тому, кто её опубликовал. Платформам же нужно будет отмечать созданный ИИ контент и проверять подлинность настоящих снимков, например, с помощью специальной цифровой подписи.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена