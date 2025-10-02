Глава Instagram* попытался развенчать миф о прослушке пользователей

Опубликовано 02 октября 2025, 20:151 мин.
Глава Instagram* попытался развенчать миф о прослушке пользователейПолучилось ли
Глава Instagram* Адам Моссери опубликовал заявление, в котором опроверг распространённый миф о том, что компания якобы включает микрофоны пользователей, чтобы использовать записи для показа рекламы. По его словам, такие слухи не соответствуют действительности, и с учётом использования искусственного интеллекта… в этом больше нет никакой необходимости.
Моссери отметил, что многие люди удивляются точности рекламных рекомендаций, иногда считая, что Meta* «читает мысли». Компания неоднократно объясняла, что не прослушивает разговоры, поскольку это нарушало бы приватность и пользователи заметили бы включённый микрофон или ускоренный расход батареи.
Фактически, алгоритмы Meta* анализируют поведение пользователей в интернете, данные о посещении сайтов и интересах, а также схожесть с другими людьми. Эти сигналы, мол, позволяют показывать релевантные объявления без вмешательства микрофона.
Напомним, скоро — с выходом новой политики конфиденциальности 16 декабря — Meta* начнёт использовать данные взаимодействия пользователей с ИИ.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена