Глава Instagram* попытался развенчать миф о прослушке пользователей

Моссери отметил, что многие люди удивляются точности рекламных рекомендаций, иногда считая, что Meta* «читает мысли». Компания неоднократно объясняла, что не прослушивает разговоры, поскольку это нарушало бы приватность и пользователи заметили бы включённый микрофон или ускоренный расход батареи.

Фактически, алгоритмы Meta* анализируют поведение пользователей в интернете, данные о посещении сайтов и интересах, а также схожесть с другими людьми. Эти сигналы, мол, позволяют показывать релевантные объявления без вмешательства микрофона.

Напомним, скоро — с выходом новой политики конфиденциальности 16 декабря — Meta* начнёт использовать данные взаимодействия пользователей с ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена