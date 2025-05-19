Глава Microsoft предпочёл подкастам ИИ-помощника Copilot

Также он активно применяет ИИ в работе: с помощью созданных в Copilot Studio агентов он просматривает письма, готовится к встречам и выполняет повседневные задачи. Наделла шутит, что теперь его работа — это в основном «набор текста в почте».

ИИ играет всё большую роль в компании. Напомним, что недавно Microsoft уволила часть программистов (включая «старожил"-инженеров). при этом Наделла сообщил, что уже 30% кода пишется ИИ.