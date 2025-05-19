Глава Microsoft предпочёл подкастам ИИ-помощника Copilot

Опубликовано 19 мая 2025, 19:301 мин.
Глава Microsoft предпочёл подкастам ИИ-помощника CopilotПо пути на работу
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла признался, что теперь вместо подкастов использует искусственный интеллект Copilot. Как рассказал он в интервью Bloomberg, Наделла загружает тексты подкастов в Copilot и обсуждает их с помощником во время поездки в офис.
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Также он активно применяет ИИ в работе: с помощью созданных в Copilot Studio агентов он просматривает письма, готовится к встречам и выполняет повседневные задачи. Наделла шутит, что теперь его работа — это в основном «набор текста в почте».
ИИ играет всё большую роль в компании. Напомним, что недавно Microsoft уволила часть программистов (включая «старожил"-инженеров). при этом Наделла сообщил, что уже 30% кода пишется ИИ.