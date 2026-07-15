Глава Microsoft предупредил компании об утечке секретов из-за использования ИИ

По словам Наделлы, покупатели ИИ платят дважды.

Первый раз — деньгами за использование модели. А второй раз — данными, которые они вводят в систему, чтобы получить ответы. Чем лучше компания хочет настроить модель под свои задачи, тем больше «внутренних знаний о своём бизнесе она вынуждена раскрывать».

Особую опасность представляют «исправления». Когда сотрудник поправляет ИИ, указав на ошибку, модель запоминает это. Со временем такие правки превращаются в «ценнейшее ноу-хау». Конкурент не смог бы купить такие данные ни за какие деньги, но оно «бесплатно достаётся создателям ИИ».