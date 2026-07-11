Глава направления «человекоподобного» ИИ в OpenAI уйдёт с поста

Опубликовано 11 июля 2026, 17:501 мин.
Глава направления «человекоподобного» ИИ в OpenAI уйдёт с постаИз-за болезни
Фиджи Симо была руководителем направлением искусственного интеллекта общего назначения (тип ИИ, который может учиться и выполнять любую задачу наравне с человеком) в OpenAI. Была. Теперь она будет работать как внешний советник по совместительству.
© OpenAI
В апреле этого года она брала отпуск по болезни из-за нервно-иммунного заболевания. Тогда же операционный директор Брэд Лайткап ушёл с поста, чтобы сосредоточиться на специальных проектах, а маркетинговый директор Кейт Рауш тоже взяла паузу по состоянию здоровья.
Симо в итоге всё-таки решила не возвращаться на полную ставку, но продолжит помогать компании в роли советника.
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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