Приложения
Опубликовано 11 июля 2026, 17:50
1 мин.

Глава направления «человекоподобного» ИИ в OpenAI уйдёт с поста

Из-за болезни
Фиджи Симо была руководителем направлением искусственного интеллекта общего назначения (тип ИИ, который может учиться и выполнять любую задачу наравне с человеком) в OpenAI. Была. Теперь она будет работать как внешний советник по совместительству.
Глава направления «человекоподобного» ИИ в OpenAI уйдёт с поста

© OpenAI

В апреле этого года она брала отпуск по болезни из-за нервно-иммунного заболевания. Тогда же операционный директор Брэд Лайткап ушёл с поста, чтобы сосредоточиться на специальных проектах, а маркетинговый директор Кейт Рауш тоже взяла паузу по состоянию здоровья.

Симо в итоге всё-таки решила не возвращаться на полную ставку, но продолжит помогать компании в роли советника.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
,
#искусственный интеллект
,
#ChatGPT
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. Глава направления «человекоподобного» ИИ в OpenAI уйдёт с поста