Глава направления «человекоподобного» ИИ в OpenAI уйдёт с поста

В апреле этого года она брала отпуск по болезни из-за нервно-иммунного заболевания. Тогда же операционный директор Брэд Лайткап ушёл с поста, чтобы сосредоточиться на специальных проектах, а маркетинговый директор Кейт Рауш тоже взяла паузу по состоянию здоровья.

Симо в итоге всё-таки решила не возвращаться на полную ставку, но продолжит помогать компании в роли советника.