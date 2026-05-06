Глава Nvidia: ИИ не забирает работу, а создаёт миллионы новых мест

Опубликовано 06 мая 2026, 04:231 мин.
Глава Nvidia: ИИ не забирает работу, а создаёт миллионы новых местДженсен Хуанг вещает
CEO Nvidia Дженсен Хуанг считает, что бояться искусственного интеллекта не стоит. Мол, ИИ не «уничтожает рабочие места», а наоборот — создаёт «огромное количество новых».
© Ferra.ru
Хуанг объяснил: многие путают «отдельную задачу» и «работу в целом». Даже если ИИ возьмёт на себя какую-то одну задачу, это не значит, что человек «потеряет своё место». Например, на заводах, где производят оборудование для ИИ, уже нужны тысячи сотрудников.
Хуанг назвал ИИ «лучшим шансом Америки для новой индустриализации». При этом он раскритиковал тех, кто пугает людей историями о восстании машин или массовой безработице.
Тем не менее, СМИ со ссылкой на американские финансовые организации пишут: из-за ИИ в ближайшие годы может исчезнуть до 15% рабочих мест.