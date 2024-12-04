Глава Nvidia захотел, чтобы ИИ стал «основой» мировой инфраструктуры

Теперь Хуанг сосредоточился на том, чтобы убедить правительства принять это видение. Находясь в Таиланде, где он встретился с премьер-министром Паетонгтарном Шинаватрой, чтобы обсудить создание инфраструктуры ИИ, Хуанг заявил, что чипы Nvidia необходимы для создания государственных систем ИИ. Таиланд присоединился как минимум к 10 другим странам, включая Данию, Японию и Индию, которые реализуют подобные проекты при поддержке Nvidia.

Этот шаг отражает растущий интерес к «национальным системам» ИИ и «фрагментированность» Интернета. Это разделение проявляется также в напряженных отношениях между США и Китаем, которые борются за доминирование в области ИИ.