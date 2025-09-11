Глава OpenAI не против заменить Siri на iPhone на ChatGPT

OpenAI уже сотрудничает с Apple, обеспечивая технологию, которая используется в некоторых функциях Apple Intelligence и помогает Siri отвечать на сложные вопросы через систему ChatGPT Extensions.

Альтман поддержал идею сделать Siri более разговорной и умной с помощью ChatGPT. Планы Apple, как пишут СМИ, включают создание «LLM Siri» — нового ассистента с большой языковой моделью, работающего на основе технологий ChatGPT и Gemini.

Apple также рассматривает возможность использования технологий других ИИ-компаний: Anthropic и OpenAI разрабатывают тестовые версии Claude и ChatGPT для работы на облачных сервисах Apple.