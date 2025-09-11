Глава OpenAI не против заменить Siri на iPhone на ChatGPT

Опубликовано 11 сентября 2025, 19:401 мин.
Глава OpenAI не против заменить Siri на iPhone на ChatGPTЕщё бы он был против
На презентации iPhone 17 Apple почти не говорила об улучшениях Siri и своих ИИ-сервисах. Тем временем, глава OpenAI Сэм Альтман согласился с интересной идеей: заменить Siri на ChatGPT с голосовым режимом.
OpenAI уже сотрудничает с Apple, обеспечивая технологию, которая используется в некоторых функциях Apple Intelligence и помогает Siri отвечать на сложные вопросы через систему ChatGPT Extensions.
Альтман поддержал идею сделать Siri более разговорной и умной с помощью ChatGPT. Планы Apple, как пишут СМИ, включают создание «LLM Siri» — нового ассистента с большой языковой моделью, работающего на основе технологий ChatGPT и Gemini.
Apple также рассматривает возможность использования технологий других ИИ-компаний: Anthropic и OpenAI разрабатывают тестовые версии Claude и ChatGPT для работы на облачных сервисах Apple.