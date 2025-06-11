Глава OpenAI не стал скрывать, сколько воды и энергии тратит один вопрос ChatGPT

Опубликовано 11 июня 2025, 21:061 мин.
Глава OpenAI не стал скрывать, сколько воды и энергии тратит один вопрос ChatGPTНе так и много
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, сколько ресурсов использует один запрос к ChatGPT. По его словам, средний запрос тратит примерно 0,000 085 галлона воды — это около пятнадцатой части чайной ложки.
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Он также отметил, что один запрос потребляет примерно 0,34 ватт-часа электроэнергии — это столько же, сколько электрическая духовка за секунду или энергосберегающая лампочка за пару минут. Альтман добавил, что со временем стоимость работы искусственного интеллекта должна приблизиться к стоимости обычной электроэнергии.
Некоторые исследования показывали, что к концу года ИИ может использовать больше электроэнергии, чем майнинг биткоинов. Журналисты Washington Post в прошлом году посчитали, что для создания 100-словного текста с помощью GPT-4 требуется около одной бутылки воды, но это зависит от места расположения дата-центров.
Пока OpenAI не раскрыла, как именно Альтман получил свои цифры.