Глава OpenAI не стал скрывать, сколько воды и энергии тратит один вопрос ChatGPT

Он также отметил, что один запрос потребляет примерно 0,34 ватт-часа электроэнергии — это столько же, сколько электрическая духовка за секунду или энергосберегающая лампочка за пару минут. Альтман добавил, что со временем стоимость работы искусственного интеллекта должна приблизиться к стоимости обычной электроэнергии.

Некоторые исследования показывали, что к концу года ИИ может использовать больше электроэнергии, чем майнинг биткоинов. Журналисты Washington Post в прошлом году посчитали, что для создания 100-словного текста с помощью GPT-4 требуется около одной бутылки воды, но это зависит от места расположения дата-центров.

Пока OpenAI не раскрыла, как именно Альтман получил свои цифры.