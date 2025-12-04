Глава OpenAI объявил «код красный» из-за резких успехов ИИ конкурентов

Альтман якобы разослал сотрудникам внутреннюю записку с призывом к «ускорению» работы над ChatGPT. Точные детали того, какие изменения будут приоритетными, не раскрываются. Однако, по данным источников СМИ, Альтман предупреждал сотрудников, что успехи Google в области ИИ могут создать «временные экономические трудности» для OpenAI.

Напомним, недавно Google представила модель Gemini 3, получившую высокие оценки экспертов за умение рассуждать, программировать и решать специфические задачи.

Компания пока не комментирует внутреннюю записку Альтмана.