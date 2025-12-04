Глава OpenAI объявил «код красный» из-за резких успехов ИИ конкурентов

Опубликовано 04 декабря 2025, 12:001 мин.
Глава OpenAI объявил «код красный» из-за резких успехов ИИ конкурентовДля ускорения развития ChatGPT
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о «красном коде» внутри компании, чтобы ускорить улучшение ChatGPT. Внутренняя инициатива предполагает приоритет разработки чат-бота над другими проектами, включая ИИ-агенов и рекламные решения, сообщает The Information со ссылкой на анонимные источники.
Альтман якобы разослал сотрудникам внутреннюю записку с призывом к «ускорению» работы над ChatGPT. Точные детали того, какие изменения будут приоритетными, не раскрываются. Однако, по данным источников СМИ, Альтман предупреждал сотрудников, что успехи Google в области ИИ могут создать «временные экономические трудности» для OpenAI.
Напомним, недавно Google представила модель Gemini 3, получившую высокие оценки экспертов за умение рассуждать, программировать и решать специфические задачи.
Компания пока не комментирует внутреннюю записку Альтмана.