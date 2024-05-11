Глава OpenAI опроверг слухи о запуске ИИ-конкурента Google Поиску

Опубликовано 11 мая 2024, 21:00
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Глава OpenAI опроверг слухи о запуске ИИ-конкурента Google ПоискуНо обещает "волшебный" анонс
После того как появились слухи о неожиданном шаге OpenAI перед Google I/O — запуске поисковой системы на базе искусственного интеллекта — генеральный директор компании Сэм Альтман отправился в X (бывший Twitter), чтобы развеять их.
Хотя какой-то анонс компании подтвержден на следующий понедельник, Альтман уверяет, что это не мифический GPT-5 и не поисковая система, о которой ходят слухи. Он описывает это как нечто «похожее на магию».
Единственные официальные подробности? Обновления ChatGPT и GPT-4, мощных языковых моделей OpenAI. Эта новость противоречит предыдущим сообщениям The Verge и Bloomberg, в которых говорилось о разработке поисковой системы OpenAI на базе ИИ с возможным переманиванием сотрудников Google.
Одно можно сказать наверняка: OpenAI приковала внимание.
Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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