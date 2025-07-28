Глава OpenAI: разговоры с ChatGPT не защищены законом о конфиденциальности

В недавнем интервью подкасту Theo Von Альтман объяснил, что люди часто делятся с ChatGPT самыми личными переживаниями — проблемами в отношениях, жизненными трудностями. Но в отличие от реальных специалистов, у ИИ нет юридической тайны общения. Это значит, что если возникнет судебное дело, переписка с ИИ может быть предоставлена в суд.

Альтман считает это проблемой и надеется, что в будущем для разговоров с ИИ появится такая же защита, как для врача или адвоката. Сейчас компания борется с судебными приказами, которые требуют сохранить данные миллионов пользователей ChatGPT для расследований.