Как пишут СМИ, поводом для заявления стал конфликт между Пентагоном и другой компанией, занимающейся ИИ, — Anthropic. Министерство обороны США потребовало от Anthropic убрать защитные механизмы, которые запрещают использовать их ИИ для массовой слежки или создания полностью автономного оружия. Anthropic отказались, тогда Пентагон внес компанию в «черный список».

Альтман встал на сторону властей, заявив, что компаниям не следует отказываться от сотрудничества с правительством, даже если им не нравится действующая власть.

Но, как пишут западные СМИ, проблема в том, что OpenAI работает по всему миру. Ее технологии доступны в десятках стран (вспоминаем Канаду, которую Трамп недавно угрожал аннексировать). «Правила игры» в разных государствах отличаются. У каждой свои законы, которые могут не совпадать с американскими.

Что произойдет, если интересы США войдут в противоречие с законами другой страны? Чьи приказы будет выполнять OpenAI? Эти вопросы экспертов пока остаются без ответов, но вряд ли компания из США будет руководствоваться интересами какой-либо другой страны после контрактов с Минобороны.